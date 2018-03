Justitie wil vrijspraak Winschoter die verdacht wordt van kindermisbruik

Een inwoner van Winschoten die dinsdag terechtstond voor het misbruiken van een 8-jarig meisje, moet worden vrijgesproken. Dat eiste de officier van justitie in de rechtbank in Assen.

De 58-jarige man werd vorig jaar aangehouden omdat hij de 8-jarige stiefdochter van zijn beste vriend zou hebben misbruikt. Het meisje en haar 3-jarige zusje kwamen veel bij de man Winschoter over de vloer. Hij paste vaak op ze en ze logeerden er ook.

Ontkende stellig

Tegen de vriendin van haar vader vertelde het meisje eind 2016 dat de man aan haar had gezeten. Bij de politie vertelde het meisje ook dat het haar was overkomen. De man ontkende stellig in de rechtszaal.

Te weinig bewijs

De officier twijfelde aan het verhaal, omdat de moeder van het meisje heeft verklaard dat haar dochter wel eens wat verzon. Ook was er geen objectief bewijs, concludeerde de aanklager.

Volgens de verdachte is het meisje mogelijk wel misbruikt, maar niet door hem. Hulpverleners stelden vast dat het kind in ieder geval psychisch erg heeft geleden onder de vechtscheiding van haar ouders.

Kinderpornografische afbeelding

Op de telefoon van de Winschoter werd ook een kinderpornografische afbeelding gevonden. De man verklaarde dat hij die foto nooit had gezien en zeker niet had gemaakt. Daarom vroeg de aanklager ook vrijspraak daarvoor.