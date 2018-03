Advocaten: 'Geen fraude, maar schenkingen bij Ni Hao'

De 950.000 euro die ruim zes jaar geleden door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) tijdens een inval bij de Ni Hao Groep in beslag werd genomen, is grotendeels geschonken door familieleden. Dit zeiden de advocaten van de verdachten in deze zaak.

De FIOD deed in september 2011 inval in twee restaurants van Ni Hao in Groningen en het hoofdkantoor in Tynaarlo. Er was een vermoeden dat er vanaf 2006 binnen de onderneming werd gefraudeerd. Waarnemers hadden bijvoorbeeld meer gasten binnen de restaurants geteld, dan er in de boeken werd vermeld.

Bruiloftsgeld

In een van de woningen vonden de rechercheurs contant geld en sieraden. De advocaten kwamen met boekjes waarin familieleden meldden dat er grif geld was gegeven voor een bruiloft die in Nederland en in China was gevierd. Gasten hadden in totaal 170.000 euro geschonken, zo werd vermeld. Ook zouden grootouders de kleinkinderen een ton hebben geschonken.

Camerabeelden

'Waarom komt u daar nu pas mee', vroegen de rechters. De wens van de advocaten om vijf bruiloftsgasten als getuigen op te voeren, werd alsnog ingewilligd. Ook moet aan het dossier worden toegevoegd hoe de waarnemers te werk gingen. Dit geldt ook voor de camerabeelden die binnen de restaurants zijn opgenomen.

Zwijgrecht

De officier van justitie noemde de waslijst aan wensen: Dit is het strooien van zand in de motor.' De zeven verdachten wilden aanvankelijk niets verklaren en beriepen zich op hun zwijgrecht. De rechtbank wilde aanvankelijk de zaak begin december 2015 behandelen. De rechters stelden de zaak toen uit. De inhoudelijke behandeling van de zaak is mogelijk eind dit jaar.

Handelsorganisatie

De Ni Hao Groep exploiteert Chinese restaurants, is een handelsorganisatie en doet aan hotel- en horeca-inrichting. Het Openbaar Ministerie wil zeven personen en twee bedrijven vervolgen voor belastingfraude, fraude met omzet- en vennootschapsbelasting en witwassen.

