Blockchaintechnologie levert gemeente Zuidhorn nominatie op

De gemeente Zuidhorn heeft een nominatie op zak voor de GemeentePioniers Award 2018. Zuidhorn dingt mee naar de prijs vanwege een speciale uitvoering van het Kindpakket.

Het Kindpakket ondersteunt kinderen in gezinnen die in armoede leven. Normaal gesproken komt het bijbehorende bedrag van 300 euro per kind per jaar pas bij de kinderen na tussenkomst van de gemeente.

Hoe werkt blockchaintechnologie?

Via een zogenaamde blockchaintechnologie is Zuidhorn geen partij meer in het geheel. De ontvanger betaalt met een specifieke code en de ondernemer krijgt het geld direct op zijn rekening bijgeschreven.

Vergelijkbaar met de bitcoin

De techniek is vergelijkbaar met de werking van cryptomunten, zoals de bitcoin. Bij cryptomunten wordt niet de gemeente, maar de bank 'buitenspel' gezet.

Nog zes kanshebbers

Het Kindpakket van Zuidhorn is een van de zes genomineerden. Tot woensdag 28 maart 12 uur kan worden gestemd op de website van de award. De winnaar wordt die avond bekendgemaakt tijdens het congres 'Back to the Future' in Utrecht.

Bekijk hier het introductiefilmpje van de gemeente Zuidhorn:



