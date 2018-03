Burgemeester Pieter Smit: 'Bij elke brand heb ik zorgen'

Het ijzergruis gloeit nog bij afvalverwerker Virol in Winschoten. De vraag die betrokkenen bezighoudt: was het brandstichting? Dat en meer in Noord Vandaag.

1) Brandstichting of niet?

De politie onderzoekt de brand bij Virol in Winschoten. Burgemeester Pieter Smit van Oldambt wacht het onderzoek af na de vierde brand in korte tijd in zijn gemeente. 'Elke tip is bruikbaar'.



2) Leven de gemeenteraadsverkiezingen wel?

Woensdag stemmen inwoners van zeven Groninger gemeenten voor de gemeenteraad. Verslaggevers Martijn Folkers ziet dat er druk campagne wordt gevoerd. Daar leeft het volgens hem. '...maar bij de mensen zelf...'



3) Saai parcours?

Het WK Wielrennen in 2020 kon wel eens in het noorden worden gehouden. Dick Heuvelman probeert zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen. 'Het parcours is uitdagend genoeg als er wind staat. Zoals de Kielsterachterweg. Het wordt veel attractiever dan het ooit op de Cauberg is geweest.'



4) 'De auto is ouder dan de baas zelf'

Oldtimers zijn populair. Reden genoeg voor verslaggever Ronald Niemeijer om een ritje te maken in een 'golden oldie'. 'Dit is een heerlijke patserbak. Bekend van Flodder.'



5) Is 'Plof' het Schierste Grunneger Woord 2018?

Vier woorden zijn genomineerd voor de titel 'Schierste Grunneger Woord 2018'. Deze week bespreken we de genomineerden door de ogen van een niet-Groninger. Vandaag staat 'plof' centraal.