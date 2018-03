Zeven verdachten voor rechtbank voor ontvoering ex-lid No Surrender

De rechtbank in Groningen buigt zich vanaf vandaag over de afpersing, mishandeling en ontvoering van een oud-lid van No Surrender.

De rechtbank trekt vijf dagen uit voor de behandeling van deze zaak.

Ontkleed in het bos

Begin november 2016 een 47-jarige No Surrender-lid in een woning in Eelde mishandeld, omdat hij de regels van de club had overtreden. Hij moest 5000 euro betalen.

De man werd flink toegetakeld en ernstig bedreigd. Uiteindelijk lieten de ontvoerders het slachtoffer deels ontkleed achter in de bossen in Glimmen.



Doorgeseind

Het slachtoffer ging naar het ziekenhuis en werd daar opnieuw bedreigd. De verdachten, zes mannen en een vrouw, komen uit Groningen, Eelde, Uithuizermeeden en Foxhol. Van de ontvoering zou verslag zijn gedaan aan No Surrender-voorman Henk Kuipers.

Dit gesprek is door justitie afgetapt, in kader van een drugsonderzoek in het voormalig clubhuis in Emmen van No Surrender.

Strenge regels

Op eerdere, niet inhoudelijke zittingen, noemden de advocaten het verhaal van het slachtoffer ongeloofwaardig. Het slachtoffer kon zich aanvankelijk niets herinneren en later tot in het detail.

Bovendien gelden binnen de motorclub regels waar je je aan moet houden. Doe je dit niet, dan staat daar een boete van 5.000 euro op. Daarom is hier geen sprake van afpersing, zeiden de juristen.

'Een bijzondere zaak'

Het Openbaar Ministerie (OM) noemt dit een bijzondere zaak, omdat leden met grof geweld uit de club worden gezet en niet durven te praten. 'Nu zijn er twee slachtoffers die hun mond open hebben gedaan', zegt de persofficier Pieter van Rest.

'En krijgt het OM de kans de gewelddadigheden binnen dergelijke clubs te vervolgen en civiele procedures op te starten om een verbod te leggen op deze motorclubs.'

Lees ook:

- Rechtbank: No Surrender-voorman Kuipers blijft in voorarrest

- Sympathisanten voorman No Surrender bij rechtszaak

- No Surrender-captain verschijnt op eerste openbare rechtszitting