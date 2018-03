Het zuiveren van rioolwater kan fors goedkoper als wc-papier uit het rioolwater wordt gefilterd en daarna gebruikt wordt om het rioolwater verder schoon te maken.

Dat blijkt uit een proef die waterschap Noorderzijlvest de afgelopen vier jaar deed in de zuiveringsinstallatie in Ulrum.

Door een zeef

In Ulrum gaat al het rioolwater dat naar de zuivering stroomt eerst door een zeef. Die zeef filtert onder meer wc-papier uit het water.

Dat papier wordt vervolgens in dezelfde zuivering gebruikt om water uit het rioolslib te halen. Uit de proef blijkt dat deze manier van zuivering tot een flinke kostenbesparing leidt.

Kanttekening

Bestuurder Bob van Zanten van Noorderzijlvest is tevreden, al maakt hij wel een kanttekening: 'De techniek werkt goed. Dat hebben we aangetoond in Ulrum. Maar de besparing ontstaat vooral als je het toepast in grotere zuiveringsinstallaties.'

'Als we in de toekomst een nieuwe zuiveringsinstallatie moeten bouwen of er een moeten renoveren, dan kijken we ook of we deze techniek kunnen toepassen.'

Energie- en transportkosten

De besparing zit hem vooral in de energie- en transportkosten, zegt Van Zanten. 'Zuiveringsslib wordt van Ulrum naar Garmerwolde gebracht voor verdere behandeling. In dat slib zat in het verleden veel water.'

'We waren als het ware water aan het vervoeren. Nu we het water met deze nieuwe techniek al in Ulrum uit het slib halen, zijn er veel minder transporten nodig. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten.'

Lees ook:

- Nieuwe rol voor gebruikt wc-papier in Ulrum (2014)

- Noorderzijlvest pakt wc-papierprobleem aan (2014)

- Wc-papierproject Ulrum krijgt prijs (2014)

-