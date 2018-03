Provincie wil dat afvalbedrijven zelf een spaarpot hebben voor calamiteiten

De provincie wil dat afvalbedrijven zelf zorgen voor een financiële buffer in het geval er iets mis gaat bij het bedrijf. Nu draait de provincie en dus de maatschappij op voor de kosten bij bijvoorbeeld een faillissement.

North Refinery is een van de meest sprekende recente voorbeelden. Het opruimen van de stoffen bij de failliete olieafvalverwerker in Delfzijl kostte de provincie al meer dan één miljoen euro.

Geld parkeren

Volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) is het belangrijk dat afvalbedrijven zelf geld op zij zetten voor dit soort gevallen. 'Als je afval binnen haalt, dan kun je een deel van dat geld parkeren', zegt zij. 'Bij een faillissement kan dan het resterende afval met dat geld verwerkt worden.'

Onderzoek

De provincie heeft onderzoek gedaan naar de huidige staat van handhaving en toezicht gericht op de bedrijven waar de provincie het zogenoemde bevoegd gezag voor is. In Groningen gaat het dan om 56 afvalbedrijven. Aanleiding voor het onderzoek is het toenemende aantal incidenten bij de afvalbedrijven.

Uit het onderzoek blijkt dat Groningen gemiddeld twee procent van al het afval in Nederland produceert. De afvalverwerkers in Groningen verwerken samen echter twee keer zoveel.

'De economie trekt aan, dus we produceren steeds meer afval', zegt Homan. 'En meer afval betekent meer kans op incidenten.'

Regelgeving verscherpen

Volgens de gedeputeerde moeten er een aantal zaken gebeuren om het risico op incidenten in de toekomst te verkleinen. Een van die maatregelen is de regelgeving verscherpen. Zo geldt in sommige bestemmingsplannen van gemeenten bijvoorbeeld geen hoogtebeperking.

'Daar gaan we met de gemeenten ook over in gesprek', zegt Homan. 'Maar we hebben zelf ook meer mogelijkheden om toezicht te houden en te controleren.'

Incidenten blijven

Volgens Homan is er haast geboden bij het doorvoeren van de maatregelen. Toch is het een illusie dat incidenten dan altijd kunnen worden voorkomen. Homan: 'Maar je kunt er wel het maximale uit halen.'

