Bibliotheek Veendam tweede beste bibliotheek in Nederland Een archieffoto van cultuurcentrum Beresteyn, waar de bibliotheek is gevestigd. (Foto: Frank Loer/Wikipedia)

Met 27% van de stemmen en het oordeel van een vakjury, is de bibliotheek in Veendam de tweede beste bibliotheek in Nederland. Eerste is bibliotheek Stadkamer in Zwolle, met 32% van de stemmen.

In totaal hebben 15.379 mensen hun stem uitgebracht op de website van Bibliotheekblad, dat de wedstrijd organiseert. Het oordeel van de jury en de publieksstemmen woog beide even zwaar. 'Veel digitale activiteiten ontplooid' 'De Bibliotheek Veendam organiseert veel activiteiten, waar ze alle lagen van de plaatselijke bevolking mee bereikt', zegt de jury. 'Er wordt veel en succesvol samengewerkt met anderen.' 'Voor kinderen worden er veel digitale activiteiten ontplooid, en door het veelvuldig drukbezochte FabLab heeft dat ook zijn uitstraling op de andere bezoekers.' Het FabLab is een plek met onder andere 3D-printers en andere, nieuwe technologieën. Lees ook: - Groninger bibliotheken merken relatief weinig van ontlezing

