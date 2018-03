Deel dit artikel:











Verdwijnen enige OV-chipkaart oplaadpunt baart zorgen in Grootegast Een archieffoto van de Albert Heijn in Grootegast (Foto: Google Streetview)

Het CDA en de PvdA in Grootegast maken zich zorgen over het verdwijnen van het enige ov-chipkaart oplaadpunt in het dorp.

Het oplaadpunt zit nu in de Albert Heijn, maar die winkel verdwijnt. Elders in het dorp is een Poiesz-supermarkt geopend, maar hier komt geen oplaadpunt. Wethouder in overleg Wethouder Mark de Haan erkent het probleem. Hij is in overleg met het OV-bureau om een oplossing te vinden. De gemeente heeft bij het OV-bureau een aantal mogelijke adressen aangedragen om een oplaadpunt neer te zetten. Daarover moet nog een beslissing worden genomen.