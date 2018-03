'Er moet nu echt politiek worden ingegrepen' in situatie hongerstaker

'Het is ronduit schandalig dat ze zo lang heeft moeten wachten op de schadeloosstelling waar zij recht op heeft.' Dat zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Ze heeft Kamervragen gesteld aan minister Eric Wiebes over de tweede hongerstaker, Jannie Knot.

Sinds vorige week staakt Jan Holtman (66) uit Wildervank bij het Centrum Veilig Wonen in Appingedam. Afgelopen zondag kreeg hij gezelschap van Jannie Knot (57) uit Garrelsweer. Knot heeft naar eigen zeggen een schuld van zeker 120.000 euro, veroorzaakt door de bevingsschade aan haar woning.

'Schrijnend'

'De zaak van Jannie Knot is echt heel echt schrijnend. Haar bedrijf is onveilig geworden. Ze moest haar goedlopende boerenbedrijf in vijf dagen ontruimen, maar sinds die tijd heeft ze nooit een schadeloosstelling gekregen', zegt Beckerman.

'Ze heeft haar zaak in oktober gewonnen bij de arbiter, en nog steeds is haar schade niet vergoed. In december ben ik met haar bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) geweest. Toen werd de belofte gedaan dat het in januari geregeld zou zijn. Het is nu maart.'

Ongelofelijk pijnlijk

'Ik snap dat ze wanhopig wordt. Met haar kinderen, waaronder een kind met het syndroom van Down, leeft ze al jaren van helemaal niets in een onveilig geworden huis. Dat is ongelofelijk pijnlijk.'

'Ik vind hongerstaking een heel eng middel, en zou dit niet willen aanraden. Ook maak ik me ernstige zorgen om hun gezondheid. Maar ik snap de wanhoop en vind dat er nu echt politiek moet worden ingegrepen. Die schade moet zo snel mogelijk worden vergoed', besluit Beckerman.

