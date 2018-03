SP-jongeren projecteren 'gluuroog' op verschillende plekken in Stad

Het gluuroog dat op verschillende plekken in Stad is geprojecteerd (Foto: ROOD)

Op de Martinitoren, het stadhuis en het Groninger Museum in de stad Groningen is dinsdagavond een 'gluuroog' met de tekst 'besturenisnietgluren.nl' geprojecteerd.

Dit was een actie van ROOD, de jongerenbeweging van de SP. Met de tekst wil de beweging zich uitspreken tegen de 'sleepwet', de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten waar woensdag over gestemd mag worden.

'Beroepsgeheim in gevaar'

'Met deze actie proberen we mensen aan te sporen om te gaan stemmen tegen de sleepwet. Deze wet geeft veel bevoegdheden aan de veiligheidsdiensten waardoor onschuldige mensen bespioneerd kunnen worden'', zegt ROOD- woordvoerder Dennis Molema.

'Ook het beroepsgeheim van advocaten, artsen en journalisten komt in gevaar. Een

enorme inbreuk op onze privacy en veiligheid.'

Dinsdagavond waren de politie en de gemeente niet in de gelegenheid om te reageren op de vraag of het projecteren op gebouwen is toegestaan.

