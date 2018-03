Samen voor Pekela en PvdA vliegen elkaar in de haren over werkgelegenheid

De partijen Samen voor Pekela (SvP) en de lokale PvdA vlogen elkaar dinsdagavond bijna in de haren. Beide partijen zijn het volledig met elkaar oneens als het aankomt op werkgelegenheid.

Dat bleek dinsdagavond tijdens het slotdebat in Nieuwe Pekela.

Pittige discussie

Samen voor Pekela vindt dat de omstandigheden in omliggende gebieden beter zijn dan in Pekela zelf, terwijl de PvdA juist de kansen in de eigen gemeente benadrukt. En dat liet PvdA-er Henk Busemann dinsdagavond weten ook. Met verheven stem en vurige woorden opende hij de aanval op Jaap van Mannekes van SvP.

Aanleiding daarvoor was de volgende uitspraak van Van Mannekes: 'Het is heel eenvoudig. Als je werkgelegenheid kunt stimuleren in andere gebieden, moet je daar naartoe gaan.' Busemann werd kwaad toen hij dat hoorde: 'Ik ben het hier volledig mee oneens. Ga niet op je handen zitten! Er liggen zo ontzettend veel kansen in Pekela. Wij zijn uniek!'

Betere omstandigheden



Van Mannekes blijft benadrukken dat andere regio's volgens hem meer te bieden hebben. 'Pekela is een prima plek, maar de omgeving heeft betere omstandigheden', zegt hij, waarna hij komt met enkele voorbeelden: 'Ter Apelkanaal is het centrum van agrarische industrie, Google heeft zich gevestigd in de Eemshaven en Veendam heeft een ligging die uniek is. En dat is hier maar zeven kilometer van vandaan.'

'We moeten houden wat we hebben, maar we moeten ook realistisch zijn en in de omgeving investeren. Wij moeten in Pekela niet een te grote broek aantrekken', zegt Van Mannekes.

Ligging Pekela is ideaal

Volgens Busemann is de ligging van Pekela juist ideaal. 'Wij zitten midden in de regio's die meneer van Mannekes net noemt. Als er een centraal punt is tussen Ter Apel, Veendam en Delfzijl dan zijn wij dat wel.' Des te langer beide mannen met elkaar in gesprek zijn, des te meer zij uit elkaar lijken te groeien.

Hoge werkloosheid

Over een punt zijn zij het in elk geval wel eens. Of de bedrijven zich nou in de gemeente Pekela, Veendam of andere regio's vestigen, het percentage werklozen in de gemeente Pekela moet volgens beide omlaag. Het landelijke percentage werklozen ligt op zes procent, in de gemeente Pekela is dit 8,5 procent.

Verkiezingen

Busemann en Van Mannekes schudden elkaar de hand en gingen als concurrenten weer naar huis. Misschien zijn de inwoners van Pekela wel de winnaar van dit debat. Er valt morgen namelijk iets te kiezen.

Woensdagochtend gaan de stembussen open voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum op de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Lees ook:

- PVV Pekela komt niet naar slotdebat verkiezingen

- Analyse verkiezingen in Pekela: De Pekelders redden zich wel

- Video's en standpunten: de partijen in Pekela