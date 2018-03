PVV Delfzijl wil kernreactor bij de Eemshaven

Het ging er dinsdagavond fel aan toe tussen de PVV en GroenLinks bij het verkiezingsdebat in Delfzijl. Beide nieuwkomers voelden elkaar stevig aan de tand over duurzame energie.

Volgens GroenLinks zijn windmolens op land nodig, ook al is daar weerstand tegen onder omwonenden. Lijsttrekker Emil Smeding van de PVV is tegen windturbines op land en pleit voor een thoriumreactor in de Eemshaven.

Duurzaam alternatief

'Mensen worden daar misschien bang van, maar thorium is heel schoon. In tegenstelling tot uranium kun je er geen wapens van maken en je hebt weinig afval. Het is een duurzaam alternatief, veel beter dan windmolens', zegt Smeding.

Volgens de PVV zou zo'n kernreactor in of bij de Eemshaven geplaatst kunnen worden.

Lijsttrekker Tim Haan van GroenLinks ging daar met een gestrekt been tegenin: 'Ook bij thorium heb je afval wat lange tijd moet worden opgeslagen. We zijn hier in Delfzijl net van de chloortreinen af, en dan zouden we treinen met kernafval terugkrijgen. Dat lijkt me niet de bedoeling.'

Strijd met nieuwkomers

Het debat aan de vooravond van de laatste gemeenteraadsverkiezing in Delfzijl werd gehouden in partycentrum De Bolder. Het was bedoeld voor mensen die nog niet weten op welke partij ze moeten stemmen woensdag.

Opvallend was de strijd tussen de zittende coalitiepartijen aan de ene kant en de oppositie met de nieuwkomers aan de andere kant.

Joostens vs. Ottens

Zo zette ChristenUnie-lijsttrekker en wethouder Meindert Joostens de aanval in op Jan Ottens van de Seniorenpartij Delfzijl. Volgens Joostens zegt de senioren-voorman vaak dingen die niet kloppen of verdraait hij de werkelijkheid in zijn voordeel.

Ottens was het daar niet mee eens en zei daarop dat er in zijn ogen nog altijd een hoop misgaat in de zorg, wat Joostens in de portefeuille heeft. Zo zou een aantal mensen geen traplift krijgen van de gemeente, terwijl ze daar wel recht op hebben.

Kritiek op wethouders

De wethouders - Jan Menninga (Fractie 2014) en Joostens - kregen op hun beurt kritiek van onder meer de nieuwe partij 5 voor 12 dat ze dinsdagavond teveel als wethouder debatteerden en niet als lijsttrekker.

Menninga: 'Je hebt natuurlijk een informatievoorsprong, waardoor je automatisch in die rol komt. Maar ik ben vier jaar medeverantwoordelijk geweest voor het beleid en daar ben ik trots op.'

Efteling 2.0

Lijsttrekker Pieter Stapel van Socialistisch Delfzijl kreeg de lachers op zijn hand toen hij met het voorstel kwam om een attractiepark te bouwen bij Delfzijl om meer toeristen te trekken. 'Een Efteling 2.0, misschien niet zo groot, maar zo'n park zou een enorme meerwaarde hebben voor Delfzijl. Een attractiepark is booming business.'

Volgens Menninga zet Delfzijl al een mooie stap met het nieuwe Muzeeaquarium dat deze zomer opengaat. Hij rekent op zo'n 65.000 bezoekers per jaar. Voorman Edward Stulp van Lijst Stulp wil mooie stranden bij Bierum en Termunterzijl om meer toeristen naar de kustgemeente te krijgen.

Twee zetels minder

Delfzijlsters stemmen woensdag voor de laatste keer voor een nieuwe gemeenteraad in Delfzijl. Vanaf 2021 gaat de gemeente samen met Appingedam en Loppersum. Doordat het inwonertal onder de 25.000 is gezakt, zijn er woensdag twee zetels minder te verdelen onder de twaalf partijen die meedoen.

