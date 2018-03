Menninga wil geen coalitie met PVV om bloederig filmpje

Fractie 2014, op dit moment de grootste partij in Delfzijl, wil geen college vormen met de PVV. Dat zegt lijsttrekker en wethouder Jan Menninga tegen RTV Noord.

De partij heeft dit besloten na de uitzending van de nieuwe campagnespot van de PVV vorige week in de Zendtijd voor Politieke Partijen.

'Haat zaaien'

In het 2,5 minuten durende filmpje verschijnen na de woorden 'Islam is' woorden als geweld, terreur, Jodenhaat, homohaat en slavernij. Aan het einde van het filmpje druipt er bloed bij de tekst 'Islam is dodelijk'.

'Zoiets kun je niet maken, dat is haat zaaien. Als het zo moet, willen wij niet met de PVV samenwerken', zegt Menninga. 'Het is uit democratisch oogpunt jammer, maar zo'n verkiezingsspot vind ik niet acceptabel.'

'Laf'

PVV-lijsttrekker Emil Smeding reageert verrast: 'Zoiets zeggen ze niet in mijn gezicht. Maar ik vind het bij voorbaat laf. Dit zijn gemeenteraadsverkiezingen, zo'n landelijk filmpje heeft niks met Delfzijl van doen.'

De PVV-voorman wil overigens niet zeggen wat hij zelf van het filmpje vindt: 'Het is het standpunt van meneer Wilders. Als hij daarachter staat, is dat zijn ding, daar ga ik niet over beslissen. Dit gaat over de gemeente Delfzijl, het zijn geen landelijke verkiezingen.'

Afstand doen van filmpje

Menninga wilde hier aandacht aan besteden tijdens het verkiezingsdebat dinsdagavond in partycentrum De Bolder, maar kreeg daar naar eigen zeggen geen gelegenheid voor. 'Ik wilde Smeding uitnodigen om publiekelijk afstand te doen van het filmpje, maar het onderwerp collegevorming werd helaas niet besproken in het debat.'

De PVV doet ook mee aan de verkiezingen in de gemeente Pekela. Daar heeft de SP laten weten geen coalitie te willen vormen met de PVV.

