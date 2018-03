Coach Donar-tegenstander wuift suggesties weg: 'Ik heb niemand geslagen'

De basketballers van Donar maken zich op voor een heet avondje in de Montenegrijnse kustplaats Bar. Althans dat was de indruk die men vorig week kreeg, nadat Oostende zich had beklaagd over de sfeer bij Mornar Bar.

Zo zou de coach van Mornar Bar, Mihailo Pavicevic, voormalig Donar-speler Chase Fieler zelfs tijdens de rust hebben geslagen in de achtste finales, zo beweert het Belgische nieuwsblad.be.

Wat? Ik?

Pavicevic schiet in de lach bij het horen van een vraag hierover. 'Wat? Ik? Ik heb dat nog nooit gehoord. . Ik weet niet wie zulke leugens kan verspreiden. Ik heb niet eens met de spelers van de tegenstander gepraat.'

'Grote naam'

'In eerste plaats heb ik een grote naam', vervolgt Pavicevic. 'Ik heb overal gecoacht. Mensen moeten maar eens kijken wat voor applaus ik kreeg voor de wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado.'

'Nog nooit in mijn leven meegemaakt'

'Ik heb wel verhalen gehoord van Oostende, maar ik kan je vertellen dat dat de ergste plek is in mijn carrière waar ik heb gespeeld. We zijn slecht ontvangen, in een slecht hotel. Ze hebben zo vuil gespeeld, ik heb dat nog nooit in mijn leven meegemaakt.'

'Ze zijn gaan huilen'

'Ik snap het ook wel, ze hadden niet verwacht dat ze zouden verliezen. En ze zijn als verliezers gaan huilen. Alles wat we gedaan hebben, gebeurde op het veld. En wat betreft het basketbal hebben we ze afgemaakt.'

'Een van de beste in Europa'

De coach van Mornar Bar verwacht juist dat de supporters van de thuisploeg zich voorbeeldig zullen gedragen. 'Ik kan je vertellen, hier heb je een van de beste sferen in Europa. Mensen komen hier met kinderen. Iedereen die hier speelt, wil graag terugkomen. Ik hoop jullie ook.'

'Tot nu toe prima'

De coach van Donar, Erik Braal, kan de situatie met betrekking tot Oostende niet beoordelen, maar heeft tot nu toe een goede indruk van de gastvrijheid. 'Het hotel is prima, het eten is prima, de coaches die zijn ontzettend aardig. Mijn idee is dat het tot nu toe prima is.'

Live

De wedstrijd in Bar begint woensdagavond om 19.30 uur en is live te volgen via een stream op deze website.

