Erik Braal verwacht een 'prachtige strijd' in Montenegro

De basketballers van Donar spelen woensdagvond het eerste duel in de kwartfinales van de Europe Cup in het Montenegrijnse Bar. De coaches van beide teams blikken alvast vooruit.

Erik Braal van Donar heeft zijn tegenstander in ieder geval al goed onder de loep genomen.

Full-court press

'Ze zijn heel erg 'guard-georiënteerd'. Dat is natuurlijk bij ons ook wel belangrijk. Ze zijn vrij agressief in hun verdediging, full-court press spelen ze, ze spelen zone. Ze spelen heel gevarieerd, dus het zal nog wel even zoeken worden naar het juiste antwoord', aldus Erik Braal.

'Aan elkaar gewaagd'

'Ik denk dat als wij gewoon ons spel spelen, dat we dan een kans hebben om een heel goed resultaat te boeken. Ik denk dat het twee ploegen zijn, die heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Het wordt een prachtige strijd', besluit Braal.

'Gevaarlijk team'

De coach van Mornar Bar, Mihailo Pavicevic, laat weten niet de beste voorbereiding te hebben gehad. 'Ik heb Donar de laatste twee dagen pas gezien op video. Ik had niet meer tijd, omdat we midden in de have finale van onze play-offs zitten (red. tegen Rode Ster Belgrado in de Adriatic League). Het is een heel gevaarlijk team.'

'Geweldig basketbal'

'We hebben een geweldig seizoen. We zijn de grootste verrassing in de Adriatic League. We zijn vierde geëindigd en nu zitten we in de halve finale. Ik wil niet te veel over mijn team praten, maar de laatste drie maanden spelen we echt geweldig basketbal', vervolgt Pavicevic.

'We missen beste speler'

'Natuurlijk missen we wel de beste speler van dit seizoen van ons, Lukovic. Maar ik ben geen coach die wil huilen. We hebben ook zonder hem gespeeld tegen Oostende en die hebben we eenvoudig verslagen. Ik denk dat het team met de beste verdediging zal winnen', aldus de coach van Mornar Bar.

Live

De wedstrijd in Bar begint woensdagavond om 19.30 uur en is live te volgen via een stream op deze website.

