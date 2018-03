Deel dit artikel:











Veroorzaker van ongeluk in Vriescheloo meldt zich bij politie (Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

De bestuurder die dinsdagavond op de Wedderweg in Vriescheloo een voetganger aanreed, heeft zich gemeld bij de politie. Dat laat de Politie in Groningen woensdagochtend weten via haar officiële twitteraccount.

Het incident in Vriescheloo vond dinsdag rond 19:30 uur plaats. Na het ongeluk reed de vrouw door. Het slachtoffer bleef met ernstige verwondingen achter en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Verhoord De veroorzaker van het ongeluk, een 73-jarige vrouw uit de gemeente Westerwolde, wordt door de politie verhoord over de toedracht van het incident. De auto, die door de aanrijding een kapotte rechterspiegel opliep, wordt onderzocht door de politie. Lees ook: - Voetganger aangereden; automobilist rijdt door