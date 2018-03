Lopend Vuur: Ik gooi ook te veel voedsel weg

Jaarlijks gooien wij gemiddeld zo'n 41 kilo voedsel weg, blijkt uit cijfers van de Universiteit van Wageningen. Het kabinet vindt dat te veel en wil er iets aan doen. Met grote bedrijven worden daar afspraken over gemaakt.

Voor de komende jaren is zeven miljoen euro uitgetrokken voor innovatie, onderzoek en voorlichting. Minister Schouten wil ook af van de houdbaarheidsdatum op producten die jarenlang houdbaar zijn, meldt de NOS.

In de top 5 van producten die we weggooien staan zuivel, brood, groenten, fruit en saus/vet, blijkt uit cijfers van het Voedingscentrum.

Wat doe jij thuis?

Gooi je voedsel dat over de datum is weg? Heb je kliekjesdagen? Of gaat bij jou ook (te) veel eten in de afvalbak?

