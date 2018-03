Schiermonnikoog hoopt stemmen weer snelst te tellen: 'Hoe? Dat verklappen we niet'

Voor de gemeente Schiermonnikoog zijn de gemeenteraadsverkiezingen extra spannend. Het eiland wist in de twee voorgaande verkiezingen de stemmen het snelst te tellen en hoopt vanavond drie-op-een-rij te kunnen noteren.

Volgens burgemeester Ineke van Gent wordt er alles aan gedaan om dat dit jaar te halen.

Tevreden

Tot haar tevredenheid zag ze dat er 's ochtends al diverse eilanders hun stem uitbrachten. 'We hebben altijd vaste vroege stemmers, maar ook een aantal late stemmers. Maar de opkomst is altijd goed, dus dat verwachten we ook deze keer.'

Spannend

Van Gent, die zich sinds september vorig jaar burgemeester van het Waddeneiland mag noemen, hoopt vanzelfsprekend dat de gemeente Schiermonnikoog de uitslag van de verkiezingen ook dit jaar als eerste bekend mag maken.

'De mensen die de stemmen tellen zijn goed getraind, dus het moet goed komen. Al blijft het natuurlijk spannend', vertelt ze.

Reputatie

De geboren Arnhemse weet dat Schiermonnikoog een reputatie heeft hoog te houden. 'Ik heb nog nooit meegemaakt hoe het tellen van de stemmen hier in z'n werk gaat, maar heb al diverse stoere verhalen gehoord. Ik ben zelf ook wel benieuwd hoe dat in z'n werk gaat.'

'Iedereen heeft zo zijn taken', vervolgt Van Gent. 'Er zijn tellers, vouwers en vrijwilligers die stapeltjes van de stembiljetten maken. Onze vrijwilligers liggen overal in het stemlokaal op de grond en dat ziet er heel bijzonder uit', zegt ze lachend. 'Maar echt, het is een goed systeem.'

Geheim ingrediënt

Het geheime ingrediënt tijdens de telling blijft desalniettemin kundig verborgen binnen de muren van het gemeentehuis. 'Hoe het komt dat we zo snel zijn? We verklappen natuurlijk niet alles, want de concurrentie luistert mee', zegt ze, gevolgd door een brede glimlach. 'Dit telsysteem past bij het eiland en haar inwoners.'

Aan de burgervrouw vanavond de taak om het ANP vanavond zo snel mogelijk in te lichten over de uitslag van de verkiezingen. 'Het liefst als allereerste. Ik let er dus scherp op letten dat mijn telefoon goed is opgeladen', zegt ze.

Genieten op de achtergrond

Voor de rest probeert Van Gent zoveel mogelijk van de dag te genieten. 'We hebben vanochtend gezellig met z'n allen ontbeten op het gemeentehuis, waar ook het enige stembureau op het eiland te vinden is. Er heerst een geweldige sfeer en het is heel leuk om dit van dichtbij mee te maken. Ik hou alles op de achtergrond in de gaten en als er wat belangrijks is, sta ik stand-by.'

