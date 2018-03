Onderzoek RUG: De merel wordt in de stad ouder dan in het bos

Merels leven langer in de stad dan in het bos. Toch zijn ze minder gezond. Dat valt op te maken uit onderzoek in vijf Europese steden, gedaan door biologen van de universiteit van Groningen.

Ze deden onderzoek in Granada, Sevilla, Madrid, Dijon en Turku en kwamen tot de conclusie dat de stadsmerels sneller verouderen, maar dat er toch relatief meer oude vogels in de stad zitten dan in het bos.

Onduidelijkheid

'Dit wijst erop dat de sterfte in de steden lager is, dus dat de voordelen van het stadsleven opwegen tegen de nadelen voor de gezondheid. Waarom dit zo is, is nog niet duidelijk. Wat er mogelijk aan bijdraagt is dat er in de steden minder roofdieren zijn die merels belagen en dat er meer voedsel is', aldus de wetenschappers.

Ze zagen het verschil in gezondheid aan de telomeren, de stukjes DNA die de uiteinden van chromosomen beschermen 'als de plastic kapjes van schoenveters'.