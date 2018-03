Rondje Groningen: over feest, voetbal en verliefde stelletjes

Elke dag, stipt om 21:00 uur, publiceren we de meest opvallende social media-berichten uit Stad en Ommeland. Met vandaag:

1) Pyjamaparty voor meester Jochem

Meester Jochem van christelijke basisschool De Maarsborg in Stadskanaal vierde vandaag zijn verjaardag en hoe...

2) Tonny 75 jaar

FC Groningen staat stil bij de geboortedag van clubicoon Tonny van Leeuwen.

3) Broezn in de VI

Pompompom, Henk de Haan vult vijf pagina's in de nieuwe Voetbal International, samen met de Parel van Maleisië, Fandi.

4) GTST-schilderij

Tim Immers keert na 23 jaar terug in Goede Tijden Slechte Tijden (GTST). Zijn soapliefde Lidewij Mahler komt met hem mee. Kunstenaar Erik Zwezerijnen van de gelijknamige galerie aan de Folkingestraat in Stad speelde een bijzondere rol bij de onthulling van dit nieuws.

5) Kieviten in de knel

Voor de poorten van de Euroborg zijn twee paartjes kieviten ontdekt. Maar is dit wel een geschikte plek om een liefdesnestje te bouwen?

6) Gaan deze tortelfuifjes trouwen of niet?

En hoe zit het nu met deze 'lovebirds'? Zijn ze op een trouwerij van vrienden of stappen ze zelf in het huwelijksbootje? In ieder geval hadden ze binnen een uur ruim 30.000 likes.

7) Aftermovie Nacht van Groningen

Heb jij meegedaan aan de Nacht van Groningen? Check dan deze aftermovie en misschien zie je jezelf nog voorbijkomen.

8) Noorderlicht

Tot slot even genieten van dit schouwspel in het Lauwersmeergebied.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Lees hier andere edities.