Uitbreiding in Tolbert: 'Dit wordt hét hippische centrum van Noord-Nederland'

Indoor Tolbert vindt dit jaar voor de laatste keer plaats in de huidige Hedde Jan Cazemier (HJC) manege. Het paardensportevenement is zo sterk gegroeid, dat eigenaar Louwe Mulder een nieuwe manegehal laat bouwen op de huidige locatie.

De dertigste editie van Indoor Tolbert gaat vandaag van start en duurt nog tot 31 maart. En dat past allemaal nét. Het aantal vierkante meters dat beschikbaar is om het evenement optimaal in te kunnen richten, is momenteel te krap, vindt voorzitter Johan Breider.

In de nieuwe hal hebben we een oppervlakte die tweemaal zo groot is Johan Breider - Voorzitter Indoor Tolbert

'Wij hebben te weinig ruimte om Indoor Tolbert neer te zetten zoals we dat graag willen. Het is een knusse boel en alles staat tijdens deze jubileumeditie net iets te dicht op elkaar', zegt hij lachend. 'Maar daar komt dus verandering in', vult Breider aan.

Tegemoetkoming

De oude HJC manege - die beschikt over 1600 vierkante meter - wordt deels afgebroken. Met ingang van mei wordt er een manegehal gebouwd die tweemaal zo groot wordt.

Mulder doet de investering om tegemoet te komen aan ruiters en amazones in de manege, die al meerdere malen informeerden of er meer ruimte beschikbaar was om te rijden.

Meer mogelijkheden

Breider is in zijn nopjes met de voorgenomen plannen. 'Een grotere hal biedt voor Indoor Tolbert meer mogelijkheden. Er kunnen meer standhouders terecht en daarnaast is er ook ruimte voor een speciaal VIP-gedeelte. In de huidige hal is er één piste, maar in de nieuwe hal hebben we een oppervlakte die tweemaal zo groot is.'

Wordt Tolbert door de uitbreidingsplannen van de HJC manege hét paardensportmekka van Groningen? Breider vindt van wel. 'Sterker nog, ik denk dat Tolbert straks hét hippisch centrum van Noord-Nederland is.'

De nieuwe HJC manege moet op 7 oktober van dit jaar gebruiksklaar zijn.

