Dit is de opkomst tot nu toe in onze provincie

Van de Groninger gemeenten waar woensdag gestemd kan worden voor een nieuwe gemeenteraad, heeft Loppersum de hoogste opkomst.

Rond twaalf uur woensdagmiddag had ruim 16,2 procent van de stemgerechtigde Lopsters de gang naar de stembus gemaakt.

Gemeenteraadsverkiezingen

Oldambt volgt met 14,36 procent en Appingedam had rond twaalf uur een opkomstpercentage van 12,45.

In Pekela is om 11:00 de opkomst berekend en die bedroeg 12,2 procent. Veendam had rond datzelfde tijdstip een opkomstpercentage van 9,6.

Stadskanaal maakt onderscheid tussen de opkomst voor de verkiezingen (11,3 procent) en het referendum (10,6 procent). Delfzijl heeft nog geen opkomstcijfers gepubliceerd.

Alleen referendum

Van de gemeenten waar alleen een referendum is, lijkt Winsum tot nu toe de hoogste opkomst te hebben. Het percentage bedroeg om 11:00 uur 6,9.

In de gemeente Groningen was dit op hetzelfde tijdstip 6,1 procent. Midden-Groningen sluit de rij met 5 procent.

Sommige gemeenten komen pas later op de dag met een opkomstpercentage.

