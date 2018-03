De burgemeester in Midden-Groningen komt minder op de koffie

Zestig jaar getrouwd, maar de burgemeester komt niet op bezoek? Dat kan kloppen, als je in Midden-Groningen woont, want de burgemeester heeft er niet zoveel tijd meer voor.

'Als ik bij iedereen op bezoek zou gaan die zestig jaar getrouwd is, zit ik drie of vier keer per week koffie te drinken", zegt burgmeester Munniksma.

Gezelligheid kent grenzen

Sinds het begin van de nieuwe gemeente telt Midden-Groningen zo'n 62.000 inwoners. Dat betekent ook dat er veel meer jubilea zijn.

Munniksma: 'Koffiedrinken is heel gezellig, maar niet hetgeen waarbij de inwoners van Midden-Groningen gebaat zijn.'

Vanaf nu bezoekt de burgemeester alleen nog briljanten huwelijksparen (die zijn 65 jaar getrouwd), en mensen die 100 jaar of ouder worden. Inwoners die 60 jaar getrouwd zijn krijgen nu nog wel een brief en een attentie.

50-jarige huwelijksparen

Munniksma trekt bij het besluit een vergelijking met zijn beginjaren als burgemeester.

'In 1987 ging ik ook nog op bezoek bij 50-jarige huwelijksparen, en bij mensen die hun 90ste verjaardag vieren. Mensen worden nu eenmaal ouder, en dat resulteert in dit soort beslissingen.'