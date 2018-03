Witec wil iets anders optuigen 'dan het zoveelste werkgelegenheidsproject'

Ondernemer Eric Vos van Witec kan tevreden zijn: de 'Kansrijke Leerweg' kan van start in zijn bedrijf.

Na JC Electronics in Marum is Witec de tweede onderneming die aan de slag kan met de leerweg.

Omstreden plannen

Tientallen Groninger werkzoekenden krijgen via een soort bedrijfsschool een tweede kans in de techniek. Met miljoenen euro subsidie van de provincie.

Geheel onomstreden zijn die plannen niet. Zo stelde de Statenfractie van de VVD: geen opleiding zonder diploma. Ook de SP wilde weten of de twee miljoen euro van de provincie (de ondernemers leggen zelf ook twee miljoen bij) goed wordt besteed.

Hoe werkt het?

In Stadskanaal werkt het zo: werkzoekenden worden gescreend door de Trainings- en Diagnosecentra van de gemeente, daarna worden ze geworven door Witec.

Van het bedrijf krijgen ze een praktijkassessment dat moet uitmaken of ze geschikt zijn voor een baan in de techniek.

'Er is gewoon écht werk'

Vos ziet - logischerwijs - kansen. 'Het is ons niet om de subsidie te doen', stelt hij.

'Bij Witec en de andere deelnemende bedrijven is er gewoon écht werk, waarvoor we werkzoekenden willen klaarstomen. We hebben de mensen niet, vandaar dat we dit model hebben opgezet.'

Klaargestoomd voor startersbaan

Na die praktijkassessment wordt bepaald of werkzoekenden een kans krijgen in de 'Kansrijke Leerweg'. Ze worden klaargestoomd voor een startersbaan in de techniek: de een doet er twee maanden over, de ander ruim zes maanden.

'En na die zes maanden krijgen degenen met wie we door willen sowieso een half jaar contract', stelt Maarten van der Vlist, de bedrijfsleider van opleider DOK 4, eveneens in handen van Vos.

'Degenen die niet geschikt blijken te zijn, vallen dan alsnog onder de verantwoordelijkheid van het TDC, de gemeente en het UWV', vult Van der Vlist aan.

De hoop: binnen drie jaar 100 banen

De deelnemende bedrijven, naast Witec en JC-Electronics zijn dat de Pezy Group, Virol Recycling en De Verbinding, zetten hoog in. 'Binnen drie jaar willen we dat dit 100 banen oplevert in onze provincie', stelt Vos.

Ieder jaar moeten er nog eens 100 banen bij komen. Dan kan ook. Het werk is er Eric Vos - Witec

'Daarna moeten er ieder jaar nog eens 100 banen bij komen. Dat kan ook. Het werk is er, alleen de mensen zijn niet zo snel warm te krijgen voor techniek. Via deze manier komen ze er alsnog mee in aanraking.'

'Kritiek niet terecht'

De kritiek van de VVD dat de door de provincie deels gesubsidieerde opleiding niet direct een diploma oplevert, is volgens Vos ook niet terecht.

'We hebben altijd gezegd dat dit een voorportaal is voor de reguliere opleidingen op het MBO. Nadat werkzoekenden bij ons door het traject zijn gekomen, kunnen ze bijvoorbeeld via een BBL-traject alsnog een diploma halen.'

'Wij screenen de werkzoekenden vooral op kansen als werknemer in de techniek. Ik merk dat sommigen sceptisch zijn, maar dit is iets anders dan het zoveelste werkgelegenheidsproject', sluit hij af.

