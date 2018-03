Ondergrondse containers in Stad haperen

Door een software probleem werken de ondergrondse containers in Groningen niet zoals ze zouden moeten werken. Daardoor zetten veel mensen sinds eind februari hun vuilniszakken naast de container.

Het containerprobleem is inmiddels bekend bij de gemeente. 'Het systeem meldt wanneer de container bijna vol is', vertelt wethouder Joost van Keulen (VVD). 'Op dat systeem stemmen we ook onze route af, maar elke keer als we er kwamen stonden er al zakken naast de container. daar gaat dus iets fout dachten we.'

Noodverband

Het systeem geeft dus niet door dat de container al vol zit. Er is nu een noodverband aangelegd. Stadjers kunnen hun huisvuil daarom naar de container blijven brengen, zonder dat ze voor overvolle containers komen te staan.

Van Keulen verwacht dat het systeem over anderhalve week weer naar behoren werkt. Het softwareprobleem is ontstaan toen er een update is toegepast.

