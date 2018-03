'Ga stemmen! Want die ene stem, die doet ertoe'

Kloosterhof (CDA) en Usmany (GB) wachten de loting in 2014 af, terwijl de notaris uitsluitsel geeft. (Foto: RTV Noord)

'Iedere stem telt.' Politici roepen het in verkiezingstijd te pas en te onpas. Maar is het wel echt zo, dat elke stem het verschil kan maken?

'Ja', zullen politici in Appingedam volmondig antwoorden. Vier jaar geleden behaalden twee partijen, Gemeentebelangen en het CDA, namelijk precies evenveel stemmen voor een restzetel.

Spannende verkiezingsavond

Annalies Usmany (Gemeentebelangen) en Yang Soo Kloosterhof (CDA) weten het nog als de dag van gisteren. Gemeentebelangen leek er na een spannende verkiezingsavond met zes zetels vandoor te gaan in 2014, het CDA kreeg er twee.

Totdat Usmany's telefoon opeens ging, midden in de nacht. 'Ik wilde net naar bed, maar ik sliep nog niet. Ik kreeg Rika Pot, de voormalig burgemeester aan de telefoon', weet ze zich nog te herinneren. Die had een vervelende boodschap voor Usmany: de zesde Gemeentebelangen-zetel zou toch naar het CDA gaan.

Hertelling

Iets waar Usmany zich niet bij neerlegde. 'We besloten een hertelling aan te vragen.' Duidelijk was namelijk dat er een marginaal verschil zat tussen de twee partijen. Een verschil dat er later helemaal niet bleek te zijn.

Na het hertellen werd er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd met de twee lijsttrekkers. Kloosterhof en Usmany zaten naast elkaar te wachten op de uitslag.

Notaris

'Opeens kwam de notaris binnen', vertelt Usmany. 'We keken elkaar aan en wisten: het is gelijk. Dit wordt een trekking'.

'Eerst denk je dat het een grap is', zegt Kloosterhof. 'Maar op een gegeven moment realiseer je dat het echt zo is, dat het lot bepaalt.' Dat bleek zo te zijn: volgens de Kieswet bepaalt loting bij een gelijke stand wie de zetel krijgt.

En zo geschiedde. Twee grote lootjes kwamen in een bak terecht, de één met 'Gemeentebelangen' erop, de ander met drie letters: 'CDA'.

Bingogeluk

Usmany wist het meteen: die zetel gaat naar het CDA. 'Ik weet dat ik nooit bingogeluk heb, en nu ook niet.' Ze bleek gelijk te hebben.

Dochter verhuisde vier weken te vroeg

Bovendien is ze ook nog altijd een beetje boos op haar dochter. Die ging vier weken voor de gemeenteraadsverkiezingen namelijk in Groningen wonen. Daardoor kon ze niet meer op haar moeder stemmen.

Lieverd, doe dat nou niet, straks komt mama een stem tekort Annalies Usmany - Gemeentebelangen

'Ik zei nog tegen haar: lieverd, doe dat nou niet, straks komt mama een stem tekort'. Dochterlief vond het maar een kinderachtige reactie. 'Nou, haar moeder heeft wel gelijk gekregen', lacht Usmany nu.

'Ga stemmen!'

En dus doen het CDA en Gemeentebelangen deze verkiezingsdag een gezamenlijke oproep: 'Ga stemmen!' Of zoals Usmany zegt: 'Je ziet maar weer, iedere stem telt. Want die ene stem, die doet ertoe.'

