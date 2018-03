Pekelder stembureauveteraan (80) neemt afscheid

In Boven Pekela weten ze één ding zeker: als ze gaan stemmen, komen ze Henk Beikes tegen op het stembureau. Maar dit jaar is dat voor het laatst. De 80-jarige Beikes zwaait af.

De Pekelder zit sinds jaar en dag achter de tafel bij dorpshuis De Riggel. Hij wilde eigenlijk al eerder stoppen, maar het is volgens hem erg moeilijk om een opvolger te vinden.

'Einde verhaal'

'Om jonge mensen in verenigingswerk te vinden valt niet mee tegenwoordig. Ze staan niet in de rij. Maar op dit moment zeg ik, ik ben tachtig en ik moet stoppen. Einde verhaal', vervolgt Beikes stellig.

'Ik stop met een heel goed gevoel. Ik heb altijd een prima club mensen naast me gehad, dat is ook heel belangrijk.'

'Ietsje rustiger'

Ondertussen moet er wel gewerkt worden, weet de Pekelder. 'Het gaat vandaag een beetje in golven qua drukte. Af en toe komen er een stuk of vijf of zes, en dan is er weer niks. Het lijkt alsof het ietsje rustiger is dan de vorige verkiezing.'

Een stemgerechtigde komt binnen. 'Uw stempas alstublieft. En eem uw id-kaart. Ja, u mag stemmen.' Het zal één van de laatste keren zijn dat Henk Beikes dat zegt.