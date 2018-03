Deel dit artikel:











Politie sluit woningruimte van harddrugs dealende Delfzijlster De woningruimte aan de Oude Schans in Delfzijl is woensdag gesloten verklaard. (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Een woningruimte aan de Oude Schans in Delfzijl is woensdag door burgemeester Beukema gesloten verklaard omdat de bewoner handelde in harddrugs.

Op basis van een onderzoek werd de kamer onlangs door de politie doorzocht en werd er een handelshoeveelheid harddrugs ontdekt. Politierapportage bracht aan het licht dat de bewoner zich bezighield met het dealen van de drugs. Drie maanden op slot Omdat de drugsdealer volgens de politie criminele activiteiten in de hand werkt en dat tot onveilige situaties kan leiden in de buurt van de woning, heeft Beukema besloten om de kamer voorlopig drie maanden te sluiten. Lees ook: - Burgemeester laat woning in Delfzijl sluiten wegens drugshandel