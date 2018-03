Deel dit artikel:











Hans de Booij zingt na Annabel over aardbevingen (Foto: RTV Noord)

Hans de Booij zong in de jaren '80 vooral over vrouwen in hits als 'Vrouw zoals jij' en 'Annabel', maar nu zingt hij over de aardbevingen in onze provincie. Dat en meer in Noord Vandaag.

1) Van Annabel naar aardbevingen De opnames voor de videoclip van dit nieuwe aardbevingslied waren vandaag in Loppersum. De Booij was daar zelf natuurlijk ook bij, net als onze verslaggever Beppie van der Sluis. 2) Ondertussen in het stembureau In zeven gemeenten in onze provincie is vandaag gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Ook mochten alle stemgerechtigden deelnemen aan het referendum over de sleepwet. Op één van de stembureaus zat niemand minder dan onze oud-weerman Jopke Nainhoes. 3) Ik heb mijn wagen... Verslaggever Beppie van der Sluis startte de Expeditie Grunnen-bus om mensen die slecht ter been zijn, naar een stemlokaal te brengen. 4) Poedie Het is de Grunneger Week en ook niet-Groningers zijn fan van ons mooie dialect. Onlangs heeft een groep mensen uit andere delen van het land een cursus Gronings gevolgd. Eén van hen is Arjan Sterken uit Overijssel. Bij de verkiezing van het Schierste Grunneger Woord is hij de ambassadeur voor het woord 'poedie'. En hij wil de dames in Groningen ook iets vragen... Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.