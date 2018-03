Verzakkingen MartiniPlaza door werk aan Ring Zuid: 80.000 euro schade

De werkzaamheden aan de nieuwe zuidelijke ringweg hebben geleid tot schade onder het pand van MartiniPlaza. De totale kostenpost bedraagt zo'n 80.000 euro. Het bedrag valt mogelijk nog hoger uit.

Door grondboringen en het zakken van grondwater onder het pand van MartiniPlaza zijn er verzakkingen en scheuren ontstaan. Ook het straatwerk rondom het pand is beschadigd geraakt.



Het gebouw zelf heeft overigens geen schade omdat het op palen staat. De schade is vooral ontstaan in werkvloeren onder het pand en in leidingen en riolering.

Oplossing

MartiniPlaza heeft de 80.000 euro al uitgegeven, maar krijgt dat bedrag wel terug omdat ze geen invloed hebben gehad op de schade.

Volgens wethouder Joost van Keulen (VVD) wordt de kwestie nu besproken tussen de aannemer van de zuidelijke ringweg en de verzekering. De wethouder verwacht dat beiden tot een oplossing komen.



De gemeente Groningen is aandeelhouder van de MartiniPlaza. Het stadsbestuur is in gesprek met de belastingdienst en accountant om eigenaar te worden van het pand.