Deel dit artikel:











Reislustig Donar legt meer dan 30.000 kilometer af (Foto: RTV Noord)

De basketballers van Donar spelen woensdagavond in de Europe League in Bar, 2118 autokilometers vanaf Stad. In totaal komt het aantal kilometers reizen in Europa uit op ruim 30.000 kilometer.

Om precies te zien: eenmaal terug in Groningen staat de teller op 32.922 kilometer, verdeeld over elf Europese wedstrijden. De Groningers speelden dit seizoen op Europees niveau op tien verschillende plaatsen. Het Roemeense Cluj was twee keer de bestemming. Cyprus aan kop De reis naar Strovolos leverde de grootste bijdrage aan het kilometertotaal. Een enkeltje Cyprus is 3.662 kilometer. Bar en Madrid (1.914 km) volgen op respectabele afstand. Retourtje Weert Ter vergelijking: als Donar heen en terug rijdt naar alle acht tegenstanders in de Eredivisie, dan is de ploeg 2.936 kilometer onderweg. Zelfs als de basketballers van Donar deze binnenlands ritjes elf keer maken, komen zij niet aan hun Europese totaal. Dit geldt ook voor 57 keer op en neer naar de verste uitwedstrijd, die tegen Weert. Vliegtuig Gelukkig voor de mannen van coach Erik Braal zorgt het vliegtuig er in elk geval nog voor dat de reistijd zoveel mogelijk wat beperkt. Desondanks ligt Europees succes niet om de hoek.