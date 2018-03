Verkiezingen in Appingedam: Weer geen VVD in de gemeenteraad

Gemeentebelangen groeit verder in Appingedam. De partij vergroot haar voorsprong, van 5 naar 6 zetels. De zetel lijkt overgenomen te zijn van het CDA.

Beide partijen waren afgelopen vier jaar collegepartijen. Het lijkt erop dat die constructie in stand kan blijven.

Het CDA valt terug van 3 naar 2 zetels. De SP is daardoor de tweede partij geworden van Appingedam, met 3 zetels.

Naast CDA heeft ook PvdA twee zetels. D66 en ChristenUnie hebben beide één zetel - en VVD behaalt net als in 2014 opnieuw geen zetel in de aankomende gemeenteraad.

Zo ging het in 2014

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was Gemeentebelangen met 5 zetels de grootste partij van Appingedam, gevolgd door de SP en het CDA (beiden 3), PvdA (2), D66 (1) en de ChristenUnie (1). De VVD wist in 2014 geen zetel te veroveren.

Opkomst

Het opkomstpercentage van de verkiezingen in Appingedam bedroeg 50,4 procent. Dat is lager dan bij de vorige verkiezingen in 2014. Toen ging 53,7% van de inwoners naar de stembus.

Zo is er gestemd in Appingedam

De resultaten worden zo snel mogelijk in kaart gebracht. De uitslag kan nog veranderen door de verdeling van restzetels



