Verkiezingen in Delfzijl: Fractie2014 alleen aan kop, PVV nieuw binnen

Het lijkt erop dat Fractie2014 de grootste partij gaat worden bij de huidige gemeenteraadsverkiezingen in Delfzijl. De partij haalt als enige vier zetels.

Lijst Stulp gaat van 4 naar 3 zetels, net zoveel als ChristenUnie en VVD. Het ziet het ernaar uit dat D66 haar zetel verliest. Daar staan twee nieuwe partijen tegenover: GroenLinks en PVV. De Seniorenpartij gaat door de helft naar één zetel.

Zo zijn er drie partijen met drie zetels in Delfzijl, en vier met één zetel. Daar precies tussenin zit als enige PvdA met twee stoelen.

Zo ging het in 2014

Bij de vorige verkiezingen waren Fractie 2014 en Lijst Stulp met elk vier zetels de grootste partijen van Delfzijl. De VVD en ChristenUnie veroverden drie zetels, gevolgd door de Seniorenpartij Delfzijl, PvdA en het CDA (allen twee). D66 kon dat jaar op één zetel rekenen.

Socialistisch Delfzijl, de PVV, GroenLinks en Partij 5 voor 12 grepen destijds naast een zetel.

Opkomst

Het opkomstpercentage van de verkiezingen in Delfzijl bedroeg XXX procent. Dat is XXX procent HOGER/LAGER dan bij de vorige verkiezingen in 2014. Toen ging 51,4% van de inwoners naar de stembus.

Zo is er gestemd in Delfzijl

De resultaten worden zo snel mogelijk in kaart gebracht. De uitslag kan nog veranderen door de verdeling van restzetels.



