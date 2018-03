Verkiezingen Oldambt: PvdA de grootste partij, Gemeentebelangen de grote winnaar

De Partij van de Arbeid en de SP zijn met elk vier zetels de grootste partijen geworden van Oldambt. Het linkse blok blijft daarmee overeind staan. Wel levert SP een zetel in ten opzichte van vier jaar geleden.

Ook de communisten van de VCP verliezen een zetel. Zij houden drie plekken in de raad over. Daarmee is de partij nu even goed vertegenwoordigd als de VVD (+1 zetel) en de Partij voor het Noorden. Het CDA en D66 leveren een zetel in. Zij houden respectievelijk twee en één zetel over.

Gemeentebelangen Oldambt is succesvol als nieuwkomer in de raad. De nieuwe partij verovert liefst drie zetels. De lokale partij Oldambt Aktief behoudt één zetel, Groep Hop en Burgerbelangen Oldambt hebben te weinig stemmen gekregen voor een plek in de raad.

Zo ging het in 2014

Bij de vorige verkiezingen was de SP met vijf zetels nog de grootste partij van Oldambt, gevolgd door de VCP en de PvdA met elk vier zetels. Het CDA en de Partij voor het Noorden veroverden dat jaar drie zetels, de VVD en D66 elk twee. ChristenUnie en Oldambt Aktief kwamen toen elk met één zetel in de raad.

Opkomst

Het opkomstpercentage van de verkiezingen in Oldambt is nog niet bekend. Wel lijkt het aantal kiezers minder hoog te worden dan vier jaar geleden. Toen ging 55,6% van de inwoners naar de stembus.

Zo is er gestemd in Oldambt

De resultaten worden zo snel mogelijk in kaart gebracht. De uitslag kan nog veranderen door de verdeling van restzetels.



