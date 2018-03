Groningen stemt tegen Wiv; lagere opkomst in gemeenten zonder raadsverkiezingen.

Op basis van de uitslagen van de gemeenten zonder raadsverkiezingen is de opkomst voor het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) in provincie Groningen ruim 31 procent.

Dat is flink lager dan het landelijke opkomstcijfer op basis van de exitpolls van de Ipsos en de NOS: 48 procent.

Weggestemd

In deze gemeenten is in meerderheid is de Wiv weggestemd. In Groningen-stad heeft ruim 70 procent van de kiezers nee gezegd. In Leek was men het minst negatief, 55 procent stemde tegen.

Opvallend is dat in Veendam, waar wél raadsverkiezingen zijn geweest en de referendumuitslagen bekend zijn, de opkomst een stuk hoger ligt: 48,7 procent.

