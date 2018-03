PVV wordt vierde in Pekela, SP blijft de grootste

In tegenstelling tot bij de landelijke verkiezingen vorig jaar, wordt PVV niet de grootste partij in Pekela bij de gemeenteraadsverkiezingen.

SP blijft de grootste partij in de gemeente, opnieuw gevolgd door Samen voor Pekela als tweede partij. Die twee partijen vormden de afgelopen vier jaar samen de coalitie. Of dat opnieuw gaat gebeuren, is nog wel de vraag. De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar als het aankomt op de herindeling van Pekela met Veendam en Stadskanaal. De grote winnaar wil namelijk niét herindelen. Dat geldt overigens ook voor de PVV.

Partij van de Arbeid is de derde partij geworden in Pekela, net als vier jaar geleden. Daarna komt de PVV binnen. Dat SP de samenwerking met PVV zal opzoeken lijkt onwaarschijnlijk: fractievoorzitter Pim Siegers noemde een college met de nieuwkomer vorige week nog 'totaal onrealistisch'.

Zo ging het in 2014

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was de SP de grootste partij van Pekela met vier zetels, gevolgd door Samen voor Pekela (drie). De PvdA en het CDA veroverden twee zetels. GroenLinks, VCP Oldambt, VVD en de ChristenUnie kwamen met één zetel in de raad.

Zo is er gestemd in Pekela

De resultaten worden zo snel mogelijk in kaart gebracht. De uitslag kan nog veranderen door de verdeling van restzetels



