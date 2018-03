Deel dit artikel:











Christelijke partijen aan de macht in Stadskanaal: ChristenUnie naast CDA (Foto: RTV Noord)

Met zestig procent van de stemmen in Mussel, is ChristenUnie de grootste partij in de gemeente Stadskanaal geworden. Wel heeft ChristenUnie net als de CDA vijf zetels.

De ChristenUnie kreeg er een zetel bij ten opzichte van vier jaar geleden. SP levert er een in en is met vier zetels nu de derde partij. Pvda en Gemeentebelangen Stadskanaal leveren een zetel in, VVD verdubbelt haar zetels. Jur Mellies van Lokaal Betrokken sleept ook een zetel uit het vuur. Hij splitste zich in de vorige raadsperiode af van Gemeentebelangen. GroenLinks behaalde geen zetel. Zo ging het in 2014 Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 waren het CDA en de SP de grootste partijen van Stadskanaal met elk vijf zetels, gevolgd door de ChristenUnie, PvdA (beiden vier) en Gemeentebelangen (drie). De VVD en D66 kwamen elk met één zetel in de raad. GroenLinks en Lokaal Betrokken veroverden vier jaar geleden geen zetel. Zo is er gestemd in Stadskanaal De resultaten worden zo snel mogelijk in kaart gebracht. De uitslag kan nog veranderen door de verdeling van restzetels.

