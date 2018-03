Verkiezingen in Veendam: Gemeentebelangen als enige aan de top

GemeenteBelangen groeit als de grootste partij in Veendam. De partij gaat van 6 naar 7 zetels. Daarmee is het liefst drie zetels groter dan de nummer 2, PvdA.

In tegenstelling tot wat het ANP eerder meldde op basis van 13 van de 17 stembureaus, behouden D66 en ChristenUnie hun zetel in Veendam. Ook GroenLinks maakt haar entree in de raad met één zetel.

PvdA blijft de tweede partij in Veendam met vier zetels. SP levert er één in en gaat naar drie zetels. Ook CDA levert een zetel in: het houdt er één over, één minder dan VUK en net zoveel als VVD, D66, ChristenUnie en dus GroenLinks.

Stelling tegen GemeenteBelangen

In de campagne namen PvdA, SP en GroenLinks stelling tegen het beleid van GemeenteBelangen. Ze profileerden zich als partijen die er 'zijn voor mensen, niet voor pleinen en stenen'. Desondanks blijft GemeenteBelangen dus de grootste, en het groeit dus zelfs.

Zo ging het in 2014

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 veroverde GemeenteBelangen als grootste partij van Veendam zes zetels, gevolgd door de PvdA en de SP met elk vier zetels. VUK en het CDA veroverden twee zetels, terwijl de VVD, D66 en de ChristenUnie met elk één zetel in de raad kwamen. GroenLinks kreeg niet genoeg stemmen voor een zetel.

Opkomst

Het opkomstpercentage van de verkiezingen in Veendam bedroeg 51,3 procent. In 2014 ging 53,2% van de inwoners naar de stembus.

Zo is er gestemd in Veendam

De resultaten worden zo snel mogelijk in kaart gebracht. De uitslag kan nog veranderen door de verdeling van restzetels.



