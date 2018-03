'Mensen hebben gezien wat we de afgelopen vier jaar in Veendam gedaan hebben'

Wanneer je als grootste partij groeit, heb je het goed gedaan. Die vlieger gaat op voor Gemeentebelangen in Veendam. 'Het is mooi om een zetel te groeien', reageert lijsttrekker Henk-Jan Schmaal opgetogen.

De gemeenteraadsverkiezing zorgde in Veendam niet voor een politieke aardverschuiving. Wel ziet Schmaal dat een aantal linkse partijen groeit.

'Of dat de verhouding in de raad verandert? GroenLinks is nieuw, SP krijgt één zetel minder, de PvdA is gegroeid, dus we moeten kijken hoe we dat doen.'

'Positieve campagne gevoerd'

Dat de huidige coalitie stemmen verloor, verrast Schmaal niet. 'Dat is altijd zo als vijf partijen samenwerken. We hebben een positieve campagne gevoerd en ik geloof dat mensen gezien hebben wat wij de afgelopen vier jaar gedaan hebben.'

SP verliest

Ook bij de SP geen treurige blikken. Hoewel de partij dus een zetel inlevert, houdt lijsttrekker Harry Schoonewille een positief gevoel over aan de verkiezingen. 'Vier jaar geleden hadden we als nieuwe partij 3,3 zetels. Via een restzetel kregen we er een vierde bij. Dus ik ben heel erg blij met deze vier zetels.'

