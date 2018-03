VVD Oldambt denkt aan hertelling: 'Gemiste zetel geeft een dubbel gevoel'

Met 500 stemmen meer dan in 2014 en drie zetels in de raad mag de VVD zich in Oldambt één van de grote winnaars van de verkiezingen noemen. Wrang is echter wel dat de partij negen luttele stemmen tekort komt voor een vierde zetel.

De VVD behaalde 1996 stemmen, terwijl de SP het met 2005 kiezers net iets beter deed.

'Dat geeft wel een dubbel gevoel', reageert VVD-lijsttrekker Erich Wünker.

Komt er een hertelling?

Of er door de nipte uitslag een hertelling in zijn gemeente komt, houdt Wünker nog in het midden. Daarvoor is het nog te vroeg dag.

'Een paar mensen in de fractie hebben dat geopperd. Daarover gaan we morgen rustig overleggen. Stel je voor dat er bij een hertelling opeens een iets andere uitslag zou komen, waardoor je tóch die vierde zetel binnenhaalt. Dan is dat wel de moeite waard. Maar ik heb alle vertrouwen in de tellers, dus in eerste instantie denk ik van niet.'

Bij Wünker overheerst vooral de blijdschap na een succesvolle campagne. 'We gaan van 1500 stemmen van vier jaar geleden naar 2000 stemmen nu, dat is geweldig.'



PvdA de grootste: 'We gingen voor vier zetels'

De PvdA mag zich samen met de SP de grootste partij van Oldambt noemen, met elk vier zetels. Tot grote vreugde van PvdA-lijsttrekker Laura Broekhuizen. 'Ik ben heel blij. We gingen voor vier, maar we durfden niet hardop tegen elkaar te zeggen dat we de grootste zouden worden.'



