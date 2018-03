Deel dit artikel:











PVV scoort in Pekela: 'Een feestdag!' Een dolblije PVV-lijsttrekker Arthur van Oorden (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Jubelstemming bij de PVV in de gemeente Pekela. Bij de gemeenteraadsverkiezingen komt de partij waarschijnlijk met twee zetels de gemeenteraad binnen. 'Wat we hadden gehoopt, is uitgekomen. Een feestdag!', juicht PVV-lijsttrekker Arthur van Dooren.

De PVV moet alleen de SP, Samen voor Pekela en de PvdA voor zich dulden. Zenuwen Tijdens het bekend maken van de uitslag kon Van Dooren zijn zenuwen amper de baas. Hij keek daarom bewust niet mee op de schermen waar de stemming te volgen was. 'Ik kijk wel aan het eind van de rit, dacht ik.' Aan de whiskey Als het stof opgetrokken is, zal de partij de twee veroverde zetels zeker gaan vieren. Dat gebeurt pas komend weekend, verwacht Van Dooren. 'Een aantal mensen is vroeg naar huis gegaan omdat ze morgen moeten werken. Maar dit weekend knalt het eruit. We gaan naar het Whiskeyfestival, dus dat moet goed komen.'