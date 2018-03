'De ruigere politiek heeft gewonnen in Loppersum'

In 2010 en 2014 mocht Loppersum Vooruit als tweede aanschuiven bij de coalitiebesprekingen, maar dit jaar is de partij de grootste. 'We zijn er voor de mensen. Dat horen we heel vaak', verklaart lijsttrekker Geert Jan Reinders de winst.

'Als partij zijn we duidelijk, direct en dichtbij. We hebben heel vaak gesprekken met burgers gehad, dan hoor je heel vaak: 'jullie komen voor ons op, we hebben iets aan jullie. Daar zitten wij voor.'

Vertrouwen in onderhandelingen

De PvdA is in Loppersum de tweede partij geworden en het CDA is, ondanks een fors verlies, de derde partij. Reinders heeft goede hoop dat het vormen van een college gaat lukken.

'Nu zijn we de partij die de coalitieonderhandelingen opent, terwijl we eerder mochten aanschuiven als tweede partij. We hebben goede contacten met elkaar, dus ik heb er alle vertrouwen in dat er een nieuwe coalitie uitkomt waar Loppersum Vooruit in deelneemt.'

D66 verloor fors in Loppersum en zal waarschijnlijk niet in de raad terugkeren. Lijsttrekker Jacomine Meyling wijt het verlies aan twee zaken: de manier van politiek bedrijven en de deelname van haar partij in de regering.

'In deze gemeente heeft het actievoerende en wat ruigere manier van politiek bedrijven gewonnen. Dat spreekt de mensen meer aan dan het debat, de alternatieven en de verstandige manier van besturen die wij hebben voorgestaan.'



'Afgerekend op landelijk beleid'

Ook de deelname aan kabinet Rutte 3 komt haar partij duur te staan, stelt Meyling vast. 'Sinds kort zitten we in de regering en dragen we verantwoordelijkheid. Het afschaffen van het referendum hebben we niet goed kunnen uitleggen en daarop worden we afgerekend. Natuurlijk heeft dat niets met de lokale verkiezingen te maken, maar mensen koppelen dat toch aan elkaar.'



CDA zoekt naar antwoorden

Ook het CDA raakte veel stemmen kwijt in Loppersum. Voor lijsttrekker Pier Prins is het gissen naar de exacte oorzaak. 'Het is moeilijk aan te geven waar dat precies door komt. Ons beleid is de afgelopen vier jaar stabiel gebleven. Landelijk beleid kan een rol spelen en daarnaast heeft lokale partij Loppersum Vooruit veel winst geboekt. Dat kost ons stemmen.'



Burgemeester niet blij over opkomst

Burgemeester Albert Rodenboog is 'niet tevreden' over de opkomst. Die is rond de 60% deze verkiezingen, en was 75% tijdens de vorige. Vrijdag komt de gemeente Loppersum met de definitieve uitslag.

