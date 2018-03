Deel dit artikel:











'Ontzettend goede campagne' levert SP niets op in Appingedam Harry Rozema van de SP is teleurgesteld (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Ze gingen deur na deur af in Appingedam en probeerden vooral in 'versterkingswijk' Opwierde-Zuid veel zieltjes te winnen. Maar ondanks al die inspanningen gaat de SP er in de gemeenteraad geen zetel op vooruit.

De partij van lijsttrekker Harry Rozema blijft de tweede partij, met drie zetels. De helft minder dan GemeenteBelangen Appingedam.. 'Veel de buurten in geweest' 'We hebben een ontzettend goede campagne gehad en zijn veel in de buurten geweest. We hebben er wel stemmen bijgekregen, maar dat heeft zich niet uitbetaald in een extra zetel. Jammer', treurt Rozema.

Usmany dankbaar GemeenteBelangen groeit dus gestaag verder in Appingedam. 'Ik ben dankbaar dat de Damsters het geloof in ons hebben', reageert lijsttrekker Annalies Usmany trots.

'Hoop op voorkeursstemmen' Het CDA speelt een zetel in de raad kwijt aan GemeenteBelangen. Dat gaat waarschijnlijk ten koste van CDA-raadslid Jaap Jongerden. 'Zij hebben het blijkbaar heel erg goed gedaan de laatste jaren. Ik hoop nog op voorkeursstemmen.'

