Zo stemde Groningen: lokale partijen groeien; PvdA blijft gelijk

De lokale partijen zijn iets gegroeid, de PvdA handhaaft zich en de PVV komt zowel in Delfzijl als in Pekela in de gemeenteraad. Dat is in het kort hoe Groningen woensdag stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen.

In dit artikel vind je beknopte samenvattingen van de belangrijkste resultaten van de zeven gemeenten waar gisteren werd gestemd.

Appingedam: Gemeentebelangen aan de macht

Appingedam voldoet aan het landelijke beeld dat lokale partijen stevig in het zadel zitten bij de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeentebelangen gaat eenzaam aan kop met zes zetels. Daarmee is het dubbel zo groot als de nummer twee: SP. De andere voormalige coalitiepartij, CDA, verliest een zetel.

Delfzijl: Negen partijen, negentien stoelen

In Delfzijl dongen twaalf partijen mee naar negentien zetels. Het levert een versplinterd landschap op. Hoewel D66, Partij 5 voor 12 en Socialistisch Delfzijl geen zetels bemachtigden, zijn er alsnog negen partijen die in de raad komen. Fractie2014 gaat de coalitiegesprekken leiden: het heeft als enige vier zetels. Nieuwkomers PVV en GroenLinks veroverden ook een stoel.

Loppersum: PvdA krijgt er een zetel bij

In tegenstelling tot het landelijke beeld, handhaaft de Partij van de Arbeid zich fier in Groningse gemeenten. In Loppersum bemachtigt de partij zelfs een extra zetel, ten koste van het CDA. Maar de winnaar is lokaal: Loppersum Vooruit.

Oldambt: Gemeentebelangen van niets naar drie

De grootste winst in de provincie is voor de nieuwe partij Gemeentebelangen Oldambt van lijsttrekker Ger Klein. Die gaat van niets naar drie zetels. Daarmee is de partij net zo groot als VCP, Partij voor het Noorden en VVD. Die laatste kijkt met gemengde gevoelens terug op de avond: het wint een zetel, maar had er met negen stemmen extra nóg een kunnen winnen ten koste van de SP. PvdA is de grootste geworden en mag de coalitie vormen, SP haalt eveneens vier zetels.

Pekela: PVV op twee

De bestorming van de PVV in de Pekelder gemeenteraad blijft uit. Werd de PVV hier vorig jaar met de landelijke verkiezingen nog de grootste partij; nu haalt het twee zetels. Net zo veel als PvdA en CDA, maar wel minder dan SP en Samen voor Pekela. ChristenUnie levert haar zetel in.

Stadskanaal: Christelijke partijen het grootst

De ChristenUnie is de grootste partij in de gemeente Stadskanaal geworden en mag andere partijen aan de vergadertafel uitnodigen. Wel heeft de partij net als de CDA vijf zetels. SP is nu de derde partij met vier stemmen. Er is ook een debutant: Lokaal Betrokken sleept een zetel uit het vuur. GroenLinks lukt dat niet.

Veendam: Gemeentebelangen eenzaam aan de top

Je kon niet om de campagne heen op straat, tv en radio, en dat lijkt zich te hebben uitbetaald. Gemeentebelangen is veruit de grootste partij in Veendam, met zeven zetels. PvdA volgt - met vier zetels - op afstand. Vijf partijen hebben verder één zetel: CDA, VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks. Een kwart van de raad bestaat daardoor uit eenpitters.

Let op: D66, ChristenUnie en GroenLinks hebben wél een zetel in Veendam



En het referendum om de Wiv?

En de Wiv? Daar was Groningen, met uitzondering van gemeente Stadskanaal, fors op tegen. Met een opkomst rond de dertig procent in gemeenten zonder gemeenteraadsverkiezingen, stemde per gemeente 55 tot wel zeventig procent van de Groningers tegen de Wet op de Veiligheids- en Inlichtingendiensten.

