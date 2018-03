Prinsessen Beatrix en Mabel bij prijsuitreiking in Stad

Koninklijk bezoek woensdagavond in Groningen. Prinses Beatrix en Prinses Mabel waren te gast bij de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs.

Die prijs, vernoemd naar de vijf jaar geleden overleden prins, werd uitgereikt in het pand van de Energy Academy Europe in de Stad.



Het koninklijk bezoek arriveerde om 18.30 uur bij het gebouw van de Rijksuniversiteit op het Zerniketerrein in Groningen. Daar werden Beatrix en Mabel ontvangen door Commisaris van de Koning René Paas en de burgemeester van Groningen Peter den Oudsten.



Binnen gaf een aantal studenten uitleg bij hun onderzoek naar robottechniek aan de Oranjes. Daarna volgde een aantal toespraken.



Aanleiding van het bezoek was de uitreiking van Prins Friso Ingenieursprijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt op 21 maart, de Dag van de Ingenieur. De prijs is in het leven geroepen door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.