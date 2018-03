Schiermonnikoog telt wederom als eerste de stemmen

De gemeente Schiermonnikoog heeft de strijd om als eerste de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te tellen gewonnen. Vlieland was als tweede klaar, de Gelderse gemeente Rozendaal als derde.

Burgemeester Ineke van Gent gaf woensdagavond om exact 21:13 de eindstand door. De opkomst was 83 procent. De partij Samen Voor Schiermonnikoog werd op het eiland de grootste, met vier van de negen raadszetels.

Nek aan nek

De strijd om het melden van de eerste eindstand speelt zich al jaren af tussen Schiermonnikoog, Vlieland en Rozendaal. De voorgaande verkiezingen ging Schier er ook met de winst vandoor, op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 na: Schiermonnikoog belde als eerste, maar door een administratieve fout moest ze haar meerdere erkennen in Vlieland.

Het nummer had ik al ingetoetst. Ik stond er helemaal klaar voor. Ineke van Gent-Burgemeester van Schiermonnikoog

Minder grip op stembiljetten

Het tellen van de stemmen ging woensdagavond volgens Van Gent vlekkeloos. Het enige waar bij de stemmentellers over werd geklaagd, was de grootte van het stembiljet. 'Deze stembiljetten zijn wat kleiner dan bij de Tweede Kamerverkiezingen, dus de tellers hadden er iets minder grip op.'

Procedure

Het doorgeven van de eindstand gebeurt telefonisch aan persbureau ANP. De Verkiezingsdienst van het ANP belde woensdagmiddag alle gemeentes in het land om het verwachte tijdstip van de eindstand alvast te peilen. Aan het eind van de verkiezingsdag geeft de burgemeester de eindstand door. 'Het nummer had ik al ingetoetst. Ik stond er helemaal klaar voor. Ik had een speciaal plekje om te bellen en had een reservetelefoon naast me liggen', aldus Van Gent.

Spanning

Voor de kersverse burgemeester van Schier waren de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 extra spannend. Het voormalig Tweede Kamerlid mag sinds september vorig jaar de ambtsketen op het eiland dragen, maar tot op heden wist ze niet hoe het stemmen tellen daar in zijn werk ging. Ze is dan ook blij met de winst: 'Dit maakt mijn eerste gemeenteraadsverkiezingen hier extra mooi.'

Lees ook:

- Schiermonnikoog hoopt stemmen weer snelst te tellen: 'Hoe? Dat verklappen we niet'

- Hoge stemopkomst maakt strijd voor Schiermonnikoog lastig

- Schiermonnikoog weer de eerste: VVD de grootste partij