Venetië ontkent afhaken voor WK wielrennen

De regio Venetië heeft met klem laten weten zich nog steeds kandidaat te willen stellen voor de organisatie van de WK wielrennen in 2020.

Het Dagblad van het Noorden meldde eerder deze week dat de internationale wielerbond UCI Groningen en Drenthe vroeg het evenement naar het noorden te halen. Venetië en Vicenza hadden de opdracht namelijk teruggegeven.

De Stichting Cycling Championships Northern Netherlands, met onder andere Renate Groenewold in de gelederen, onderzoekt nu de mogelijkheden daartoe.

Deadline in juni

'Ons comité heeft zich absoluut niet teruggetrokken', zo weersprak de Italiaanse organisatie eerdere meldingen van de UCI. 'Sterker nog, we zijn met volle overtuiging bezig het project tot een succes te maken. We gaan er nog steeds van uit dat we voldoende op schema liggen om de deadline van juni te halen om aan alle voorwaarden te voldoen.'

De UCI was woensdag onbereikbaar om duidelijkheid te verschaffen.

