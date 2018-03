Donar nipt onderuit in kwartfinale Europe Cup

De basketballers van Donar hebben woensdagavond met 73-67 verloren in de kwartfinale van de FIBA Europe Cup. De ploeg van Erik Braal stond bij rust nog voor, maar gaf het in het vierde kwart weg.

Het was voor het eerst dat Donar uitkwam in een kwartfinale van een Europees toernooi. Vorige week werd afgerekend met het Roemeense Cluj. Woensdag was Mornar Bar in Montenegro de tegenstander. Bij Donar was Bruinsma weer van de partij.

Moeizaam begin

De Groningers begonnen moeizaam in Bar en kwamen al snel op achterstand. Het verschil was op den duur elf punten in het voordeel van Mornar. Na het eerste kwart had Donar tien punten gescoord.

Tweede kwart

Het begon in het tweede kwart pas goed te lopen bij Donar. Driepunters werden raak geschoten, de achterstand werd weggepoetst en het geloof kwam terug in de ploeg. Mede door goed spel van Drago Pasalic en Bradford Burgess stond het 37-40 bij rust voor Donar.

Stuivertje wisselen

In het verloop van het derde kwart bleef het ongelooflijk spannend. Direct na de rust kwam Mornar Bar weer op voorsprong, maar Donar bleef steeds goed bij. Het was met recht 'stuivertje wisselen.' Aan het eind van het derde kwart stond het precies gelijk: 52-52

Slecht vierde kwart

In het vierde kwart ging het toch nog mis voor Donar. Er werd ineens veel gemist, en de spanning leek toe te nemen. Het was echt even oppassen geblazen, omdat de punten bij Mornar Bar wel vielen. Uiteindelijk bleef de schade gelukkig enigzins beperkt: 73-67.

Woensdag in Martiniplaza

Aankomende woensdag krijgt Donar de kans om het verschil van zes punten goed te maken in een uitverkocht Martiniplaza. Als dat lukt dan stooft Donar door naar de halve finale van de FIBA Europe Cup.

