Selwerd boos: groen verdwijnt voor fietspad

De mogelijke komst van het fietspad tussen Groningen en Sauwerd zet kwaad bloed bij bewoners van Selwerd. Ze balen ervan dat het fietspad een stuk groen doorboort en daardoor verdwijnt.

'En dat voor maar 500 fietsers per dag', zegt Gerard Krouwels namens het wijkplatform Selwerd.

Groningen-Sauwerd

Het fietspad komt, als het aan het stadsbestuur ligt, langs de spoorlijn tussen Stad en Sauwerd te liggen. Het moet ervoor zorgen dat fietsers uit dorpen ten noorden van de stad sneller op de Eikenlaan in stad zijn. Vanaf de Eikenlaan kunnen ze via andere fietsroutes op de plek van bestemming komen. Ook moet de betere fietsverbinding een stimulans zijn om de auto te laten staan en juist de fiets te pakken. In het plan is ook ruimte gemaakt voor een fietsbrug over de noordelijke ringweg. Totale kosten: 4 miljoen euro.



Het stadsbestuur heeft juist gekozen voor deze route omdat het groenstroken bij de Grote Beerstraat en het Noorderstation worden ontzien. Waar wel groen verdwijnt komt op een andere plek weer groen terug.

Onvrede

De plannen van verkeerswethouder Paul de Rook (D66) krijgen de handen in Selwerd in elk geval niet op elkaar. 'Door de komst van dit fietspad verdwijnt een stuk groen bij mensen voor de deur. Terwijl die mensen het juist zo nodig hebben', vertelt Gerard Krouwels.



Het stuk groen waar het wijkplatform op doelt ligt tussen de Ringweg en de Eikenlaan. 'Dat stuk is heel belangrijk voor de wijk. Het ligt in een gebied waar mensen het toch al moeilijk hebben. Mensen aan de onderkant van de samenleving die moeilijk hun huis uitkomen. Die hebben nu tenminste nog een stukje groen voor de deur.'

Het stuk groen ligt overigens niet pal voor de deur van de bewoners. Het gaat om een stuk groen aan de achterkant van de woningen. De groenstrook wordt doormiddel van water gescheiden van de woningen.

Raadsvergadering

Toch lijkt politiek Groningen het huidige plan aan te nemen. Woensdagavond werd nog geen besluit genomen, dat wordt binnenkort gedaan tijdens de raadsvergadering.